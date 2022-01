Eccellenza, Girone A: due pari nei derby, Fidentina vince col Campagnola

Il Cittadella Vis Modena ha tenuto la testa della classifica dopo che nella giornata di ieri, alla ripresa del Girone A di Eccellenza, ha vinto in casa contro l’Agazzanese (2-0) che è rimasta invece penultima con 11 punti. Colorno e Piccardo Traversetolo si sono divise la posta in palio nel derby di cartello (1-1), rimanendo appaiate al quinto posto, raggiunte dal Nibbiano&Valtidone che ha vinto contro una buona Modenese (2-1) scivolata al sestultimo posto.

Le due parmensi, con il pareggio non hanno nemmeno potuto approfittare della caduta della seconda in classifica, il Rolo, che ha perso in casa del Real Formigine (4-2) ed è rimasto dietro al Cittadella con 30 punti. I verdeblù modenesi invece, con il 4-2 messo a segno contro i reggiani, hanno messo in cascina tre punti importanti per la salvezza e si trovano ora a più dieci sulla quintultima. Punti importanti in ottica salvezza anche per la Fidentina che vincendo contro il Campagnola quintultimo (2-0), ha allargato il distacco tra le ultime cinque e il resto della classifica.

A 24 punti insieme a Real Formigine e Fidentina sale anche l’Arcetana che si è imposta in casa della SanMichelese (1-2), lasciando i sassolesi al quartultimo posto in classifica, raggiunti dal Felino che ha pareggiato, anche in questo caso un 1-1, nell’altro derby di Parma di giornata, quello contro il Salsomaggiore: per i padroni di casa un punticino che muove un po’ la classifica e permette di andare a più cinque dall’ultima, il Bibbiano San Polo (che ieri ha riposato); per i gialloblù invece un pareggio che serve a molto in ottica classifica.