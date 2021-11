Promozione, Girone A: frenano Carignano, Fornovo e Noceto, bene Il Cervo e Tonnotto

Cambia la testa della classifica del Girone A di Promozione con la Bobbiese che pareggia la seconda partita consecutiva contro la Gotico Garibaldina e si fa sorpassare dall’Alsenese che vince per 1-0 al 90’ contro un buon Fornovo Medesano, rimasto fuori dai Play Off per il sorpasso del Tonnotto San Secondo che ha vinto ieri per 3-0 sul campo del Vigolo Marchese. Nelle zone alte franano anche Carignano e Castellana Fontana che si sono affrontare ieri e non sono andate oltre al pareggio a reti inviolate.

Perde terreno il Noceto che è uscito sconfitto per 4-2 dalla trasferta di Collecchio contro Il Cervo che sta vivendo un buon momento e si è portato fuori dai Play Out. Un punto a testa nello scontro salvezza tra Fiore Pallavicino e Langhiranese che rimangono rispettivamente penultima e terzultima, mentre la Viarolese è ancora ferma ad un punto avendo perso nell’anticipo di sabato per 1-6 in casa contro la Pontenurese.