Promozione, Girone A: tanti pareggi in alta classifica, ne approfitta il Carignano

Sono solo due le parmensi a vincere in questa sesta giornata di Promozione. Il Carignano ha superato per 2-1 la Viarolese (ancora ultima ad un punto) e si è lanciato nelle parti alte della classifica avvicinando le prime due che hanno solo pareggiato, raggiungendo il Castellana Fontana e superando Fornovo Medesano e Noceto. Ha vinto anche il Tonnotto San Secondo che si è portato a metà classifica con un 2-0 sulla Gotico Garibaldina che viene così superata dai parmensi.

Pareggi invece tra Noceto e Castellana Fontana (2-2), con i gialloblù che scivolano ai margini della zona Play Off insieme al Fornovo Medesano che venerdì sera ha pareggiato con Il Cervo, arrivato in poche partite a quota sei punti. Sconfitta invece per Langhiranese che si fa raggiungere dal Cervo dopo la gara persa nello scontro diretto contro il Vigolo Marchese. Zero punti anche per il Fiore Pallavicino, ancora fermo a tre punti, sconfitto in casa dalla Pontenurese che si porta fuori dalla zona rossa con sette punti. Nel derby piacentino di alta classifica, la Bobbiese ha interrotto la serie di vittorie consecutive pareggiando contro l’Alsenese che rimane a due punti dagli avversari.