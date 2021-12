Promozione, Girone A: Tonnotto e Castellana volano, Viarolese e Pallavicino in grave difficoltà

Continua a volare il Tonnotto San Secondo che ha vinto la sfida contro la seconda in classifica, l’Alsenese, e rimane in vetta alla classifica; non molla però nemmeno il Castellana Fontana con cui il duello è ormai ingaggiato: i piacentini, in testa insieme ai tuttineri, hanno vinto domenica in casa del Fornovo Medesano che è rimasto così a metà classifica. Grande impresa del Cervo che ha vinto per 4-2 in casa della Bobbiese mettendo tre punti importati in saccoccia in ottica salvezza, mentre la ex capolista si è confermata squadra in difficoltà e per la prima volta è uscita dalla zona play off, raggiunta dal Noceto che ha ottenuto una bella vittoria in casa del fanalino di coda Viarolese.

Punto importante in ottica salvezza anche per la Langhiranese che ha pareggiato in casa della Pontenurese, mentre nell’anticipo del sabato il Fiore Pallavicino ha perso in casa del Carignano compromettendo sempre più la possibilità di raggiungere la salvezza diretta. In sospeso l’esito del derby giocato per metà sabato tra Gotico Garibaldina e Vigolo Marchese: all’intervallo, sull’1-0 per gli ospiti, la partita è stata sospesa a causa della fitta nebbia e si dovrà recuperare il secondo tempo.