Promozione, Girone A: vola il Tonnotto, male Fornovo Medesano

Bella prova di forza del Tonnotto che si è ripreso alla grande da un avvio poco convincente e si è portato al secondo posto pari a Bobbiese e Castellana Fontana vincendo per 3-0 contro il Fiore Pallavicino che rimane penultimo a cinque punti. Il gruppetto delle tre seconde ha avvicinato l’Alsenese che ora è solo a un punto dopo aver perso nell’anticipo del sabato nello scontro diretto contro il Castellana Fontana. La Bobbiese è stata bloccata sul pareggio da un’ottima Langhiranese che ha conquistato il secondo punto importante in due partite.

Ha perso terreno invece il Carignano che è stato sorpassato rimanendo al quinto posto dopo il pareggio in casa del Noceto che rimane così a metà classifica. Scivola invece il Fornovo Medesano che viene sconfitto in casa contro la Pontenurese per 0-2 e perde il treno delle prime. Punto importante per Il Cervo che fa 1-1 nello scontro diretto per la salvezza contro un ottimo Vigolo Marchese. Infine non trova pace la Viarolese che in casa della Gotico Garibaldina perde per 3-1 e rimane ultima in classifica con un solo punto.