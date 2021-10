Promozione, Girone A: Viarolese ancora ultima, il Carignano vola

Secondo pareggio consecutivo per la capolista Bobbiese che viene fermata anche dal Fornovo Medesano, in vantaggio fino all’ultimo e poi beffato da un gol molto dubbio. I parmensi dopo la bella prestazione conquistano solo un punto che in classifica non dà grandi risultati, visti i punteggi sugli altri campi. Ha vinto il Carignano con un netto 0-3 in casa della Gotico Garibaldina e si è portato al secondo posto insieme all’Alsenese che ha pareggiato con la Pontenurese e al Castellana Fontana che ha vinto per 3-1 contro il Fiore Pallavicino, rimasto penultimo in classifica con 3 punti. Ha vinto Il Cervo che si è portato fuori dalla zona Play Out con una vittoria di misura sulla Langhiranese, rimasta terzultima a sei punti. Il Tonnotto San Secondo ha vinto contro il Noceto raggiungendolo in classifica alle spalle della zona Play Off. E’ rimasta ultima in classifica invece la Viarolese che ha perso in casa lo scontro diretto contro il Vigolo Marchese.