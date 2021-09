Promozione, Girone A: ancora tre punti per il Noceto, Tonnotto sconfitto dal Fornovo Medesano

Non molla il Noceto che vince anche la terza di campionato e rimane in vetta a pieni punti insieme alla Bobbiese grazie alla vittoria di misura ottenuta ieri sul campo del Gotico Garibaldina. Si muove dall’ultimo posto in classifica il Fiore Pallavicino che conquista i primi tre punti e a farne le spese è una Viarolese che rimane ferma a zero in classifica insieme al Vigolo Marchese.

Brutta caduta per la Langhiranese che ne prende sei in casa del Castellana Fontana e non dà continuità alla vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Pontenurese; quest’ultima ha decretato ieri la sconfitta de Il Cervo nonostante la buona prestazione dei ragazzi di Ferrari che hanno perso per 2-1.

Ferma la sua corsa invece il Carignano che dopo due vittorie cade in casa dell’Alsenese per 1-0 e si fa raggiungere a sei punti dal Fornovo Medesano che vince il derby contro il temibile Tonnotto San Secondo, attardato in classifica con soli tre punti nonostante i pronostici. Il derby piacentino tra Bobbiese e Vigolo Marchese è terminato 4-1.