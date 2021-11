Promozione, Girone A: Tonnotto capolista, il Carignano insegue

Sorpasso riuscito per il Tonnotto San Secondo che, grazie alla vittoria per 3-4 sul campo della Bobbiese, ha conquistato la vetta della classifica insieme al Castellana Fontana, vincente sulla Pontenurese. A scivolare così al secondo posto, ad un punto di distacco, è stata l’Alsenese che ha trovato solo un pareggio contro un ottimo Noceto, ancora fermo a metà classifica con 17 punti.

Si è riavvicinato alle posizione che contano anche il Carignano che ha battuto per 2-1 in rimonta Il Cervo, rimasto un punto sopra alla zona play out. E’ tornato alla vittoria anche il Fornovo Medesano che in rimonta ha battuto la Gotico Garibaldina, mentre Fiore Pallavicino e Viarolese sono rimasti in fondo alla classifica dopo le sconfitte negli scontri diretti con Vigolo Marchese e Langhiranese, quest’ultima tornata alla vittoria dopo sette giornate.