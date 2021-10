Promozione, Girone B: primo punto per la Viarolese, Noceto fermato dal Fornovo Medesano

Rimane sola in testa alla classifica del Girone A di Promozione la Bobbiese con 12 punti dopo la vittoria ottenuta ieri, nella quarta giornata, in casa del Carignano che subisce due reti e perde la seconda partita consecutiva, rimanendo a sei punti, appena fuori dai Play Off. Perde la vetta il Noceto che non riesce ad andare oltre al pari (0-0) in casa contro una grande Futura Fornovo Medesano che ha cominciato bene la stagione e che si trova ora quinta in classifica con sette punti al pari della Gotico Garibaldina che ieri ha vinto per 2-1 in casa della Langhiranese, ferma a tre punti in classifica, conquistati nella vittoria della seconda giornata.

Non riesce a prendere il volo il Tonnotto San Secondo che rimane a soli quattro punti, appena fuori dalla zona Play Out, dopo il pareggio casalingo di ieri per 1-1 contro la Pontenurese. Perde invece il Fiore Pallavicino per 2-0 contro l’Alsenese (a dieci punti) e rimane dentro agli spareggi per la retrocessione a tre punti. Conquista il primo punto in classifica la Viarolese che pareggia con Il Cervo per 1-1 e rimangono rispettivamente penultima e terzultima in classifica. Approda invece a dieci punti, insieme a Noceto e Alsenese, il Castellana Fontana che vince per 4-0 in casa del Vigolo Marchese nel derby piacentino di giornata.