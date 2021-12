Promozione, Girone A: Tonnotto chiude il girone di andata da capolista, bene il Noceto

Chiude il girone di andata in vetta alla classifica il Tonnotto San Secondo che ha vinto nell’anticipo di sabato lo scontro diretto con il Carignano e divide la posizione con il Castellana Fontana che ha dilagato con un 6-0 contro la Viarolese, sempre ultima ad un punto. Ha recuperato terreno sulle prime cinque il Noceto vincendo per 2-1 in rimonta contro la Bobbiese che continua a sembrare in difficoltà dopo una prima parte di campionato esaltante. Seconda vittoria consecutiva per il Fornovo Medesano che fa 2-1 in casa del VIgolo Marchese e rimane ad un punto dalla zona play off, nonostante l’obiettivo dichiarato sia la salvezza.

Perdono tutte in fondo alla classifica, lasciando così le ultime cinque posizioni invariate: oltre alle già citate Viarolese e Vigolo Marchese, la Langhiranese ha giocato un’ottima partita ma ha avuto molta sfortuna lasciando il bottino pieno all’Alsenese; il Fiore Pallavicino ha perso lo scontro diretto in casa del Cervo che si è portato a più quattro sulla zona play out; infine la Gotico Garibaldina ha perso in casa contro la Pontenurese che si è portata sulla scia delle prime cinque insieme al Noceto.