Promozione, Girone A: vincono tutte le parmensi di alta classifica

Un solo pareggio nel Girone A di Promozione, quello in vetta tra Bobbiese e Castellana Fontana nell’anticipo del sabato. La capolista è stata raggiunta dall’Alsenese che ha vinto per 3-2 in casa della Gotico Garibaldina. Sale al terzo posto anche il Carignano che va pari al Castellana Fontana con 19 punti dopo la vittoria per 2-0 ai danni della Langhiranese che non riesce più a trovare punti e rimane terzultima con sei punti davanti solo a Viarolese, ieri sconfitta dal Fornovo Medesano, al Fiore Pallavicino che ha perso per 5-0 in casa di un ottimo Noceto. Il Cervo rimane per un punto sopra alla zona Play Out nonostante la sconfitta contro il Tonnotto San Secondo che sta scalando la classifica e che si trova ora al quinto posto. La Pontenurese, infine, ha vinto lo scontro diretto contro il Vigolo Marchese e si è portata a metà classifica.