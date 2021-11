Promozione, Girone B: Sorbolo e Terme Monticelli ancora sconfitti

Notte fonda per Terme Monticelli e Sorbolo che continuano a perdere nel Girone B di Promozione. I biancazzurri in casa del Castellarano hanno subito un 3-1 che li ha fatti scendere al quartultimo posto, sorpassati dal Brescello che ha vinto in casa del Montecchio. Ancora ultimi invece i rossoblù che hanno perso per 3-2 contro la Vianese e sono rimasti a cinque punti. Ha vinto la capolista Fabbrico contro la Scandianese Casalgrandese e hanno vinto anche le inseguitrici Riese e Boretto rispettivamente contro Luzzara e Guastalla. Il Vezzano si è portato a metà classifica vincendo contro il Baiso Secchia che ha perso un po’ di terreno dalle prime.