Promozione, Girone B: due pareggi per Terme Monticelli e Sorbolo

Continua la striscia positiva del Terme Monticelli che dopo le due vittorie contro Sorbolo e Vezzano, pareggia in casa del Luzzara e si porta alle spalle delle prime cinque. Pareggio anche per il Sorbolo che torna ai punti contro il Guastalla (2-2), ma rimane penultimo in classifica con cinque punti al pari di Brescello, Luzzara e Vianese. Pareggia anche la capolista Riese contro la Vianese e si fa avvicinare da Baiso Secchia, Fabbrico e Boretto che vincono rispettivamente contro Scandianese Casalgrandese, Brescello e Montecchio. Tra Vezzano e Castellarano termina a reti inviolate.