Promozione, Girone B: chiusura d'anno infelice per Sorbolo e Terme Monticelli

Chiudono nel peggiore dei modi il 2021 le due parmensi del Girone B di Promozione. Il Sorbolo è uscito sconfitto dal match in casa del Montecchio ed è rimasto ultimo in classifica a cinque punti, sette di distanza dalla penultima, il Luzzara, che ha vinto in casa del Vezzano. Sono invece otto i punti che separano il Terme Monticelli dalla salvezza diretta dopo la sconfitta casalinga di domenica contro la Riese. Nell’anticipo del sabato il Guastalla ha battuto per 3-2 la Vianese, mentre nello scontro al vertice tra Boretto e Fabbrico hanno avuto ragione i padroni di casa vincendo di misura e sorpassando gli avversari in testa alla classifica. Pareggio per 1-1 tra Castellarano e Scandianese Casalgrandese, mentre il Brescello ha riportato una brillante vittoria per 4-0 sul Baiso Secchia.