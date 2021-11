Promozione, Girone B: Sorbolo ancora ultimo, un punto per il Terme Monticelli

Un’altra giornata ‘no’ per il Sorbolo che in casa perde contro il Luzzara in uno scontro diretto importantissimo per la salvezza. I parmensi rimangono a cinque punti, mentre i reggiani salgono a 9. Riesce a strappare un pareggio invece il Terme Monticelli sul campo del Brescello: dopo essere passati in svantaggio i ragazzi di mister Liperoti sono riusciti a recuperare nel finale conquistando un punto importante contro la diretta concorrente che si trova solo due punti più in alto.

Nelle zone basse della classifica ha perso di misura il Guastalla in casa contro il Castellarano ed è rimasto a otto punti. La capolista Fabbrico ha pareggiato per 1-1 contro la Vianese e si è fatta avvicinare dal Boretto che ha vinto lo scontro diretto con la Riese e si è portato ad un solo punto dalla vetta. 1-1 anche tra Baiso Secchia e Montecchio, mentre la Scandianese Casalgrandese ha perso terreno perdendo contro il Vezzano che è riuscito nel sorpasso.