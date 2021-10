Promozione, Girone B: sconfitte entrambe le parmensi nella settima giornata

Sono arrivate due sconfitte per le parmensi nel Girone B di Promozione a partire dall’anticipo del sabato in cui il Terme Monticelli ha perso per 1-2 in casa contro il Montecchio che lascia i parmensi a otto punti e si stacca di tre punti rimanendo sulla scia della zona Play Off. Il Sorbolo è stato sconfitto invece per 2-1 in casa della Scandianese Casalgrandese ed è stato sorpassato dal Guastalla che ha vinto contro il Vezzano.

Ha vinto ancora il Fabbrico contro la Riese ed è rimasto in testa alla classifica insieme al Baiso Secchia che ha vinto per 2-0 contro il Luzzara. Segue ad un solo punto di distacco il Boretto che ha vinto il casa del Brescello; il Castellarano ha sorpassato il Terme Monticelli e il Vezzano vincendo contro la Vianese rimane ultima a cinque punti insieme a Luzzara, Brescello e Sorbolo.