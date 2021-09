Promozione, Girone B: prima vittoria del Sorbolo e primo punto del Terme Monticelli

Primo punto conquistato per il Terme Monticelli che lascia l’ultimo posto in classifica al Guastalla ancora a zero punti. I ragazzi di mister Liperoti hanno pareggiato in casa contro il Fabbrico capolista con un gol a testa nella terza giornata di campionato giocata ieri. Vince il Sorbolo in casa del Brescello e si porta a metà classifica con 4 punti.

Sugli altri campi il Boretto ha battuto la Vianese per 2-1 mentre il Castellarano ha perso in casa contro il Luzzara (1-2). Il Guastalla ha trovato la terza sconfitta consecutiva perdendo tra le mura amiche di misura contro la Scandianese Casalgrandese. Vittoria del Montecchio per 2-1 sul Vezzano, mentre è stata rinviata.