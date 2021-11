Promozione, Girone B: ancora male il Sorbolo, pari per il Terme Monticelli

Non migliora la classifica del Terme Monticelli, nonostante il pareggio ottenuto contro il Baiso Secchia, dal momento che quasi tutte le dirette concorrenti per la salvezza hanno pareggiato, in particolare Brescello e Guastalla che hanno giocato tra loro facendo 0-0. Anche la Scandianese Casalgrandese, appena più su in classifica, ha pareggiato contro il Montecchio per 1-1.

Peggiora invece, se possibile, la posizione del Sorbolo che, a fronte di questi pareggi, ha perso ancora un punto dalle concorrenti avendo perso per 4-2 sul campo del Boretto. Ha perso anche il Luzzara che è rimasto a nove punti dopo la sconfitta maturata contro la Vianese. Tra Castellarano e Riese è terminata 3-2 con conseguente sorpasso della prima sulla seconda; battuta d’arresto per il Fabbrico che ha perso in casa di un ottimo Vezzano ora dentro alla zona play off.