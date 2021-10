Promozione, Girone B: va al Terme Monticelli il derby di Parma

Il Terme Monticelli vince il derby di Parma del Girone B di Promozione e raggiunge il Sorbolo a quota quattro punti. Il match è terminato 2-1 per i biancoazzurri che hanno trovato la prima vittoria in campionato. Ora le due squadre si trovano al limite della zona Play Out insieme alla Vianese che ieri ha perso in casa contro il Baiso Secchia.

Ancora a zero punti il Guastalla dopo la sconfitta in casa della Riese. Vince il Fabbrico e si porta da solo in vetta con dieci punti dopo il match contro il Castellarano che rimane a sei punti a metà classifica. Pareggio tra Luzzara e Montecchio con una rete a testa; la Scandianese Casalgrandese cala un poker e sale al secondo posto assoluto con nove punti lasciando il Brescello penultimo a quota due. Sorpasso del Vezzano sul Boretto dopo lo scontro di ieri finito 3-1 per i primi.