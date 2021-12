Promozione, Girone B: Sorbolo ultimo al giro di boa, solo un pari per il Terme Monticelli

La salvezza per le due parmensi del Girone B di Promozione sembra sempre più lontana al termine del girone di andata. Il Terme Monticelli ha trovato un pareggio con i diretti concorrenti del Guastalla, ma la sestultima posizione rimane ancora a sette punti; discorso ancora più complicato per il Sorbolo che ha perso in casa contro il Vezzano ed è rimasto ultimo a cinque punti, addirittura quattordici dal Montecchio che è la prima fuori dai play out.

In vetta il Fabbrico ha sorpassato di nuovo il Boretto vincendo contro il Luzzara, mentre i secondi hanno perso contro la Scandianese Casalgrandese. L’unica delle prime cinque a perdere è stato proprio il Boretto, mentre la Riese ha vinto contro il Montecchio, del Vezzano abbiamo già detto e il Castellarano ha battuto il Baiso Secchia per 1-0. Tra Vienese e Brescello invece è termina 3-1.