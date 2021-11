Faticano le due parmensi del Grirone B di Promozione che ieri hanno trovato entrambe ancora un sconfitta. Il Sorbolo ha rimediato uno 0-2 casalingo contro la capolista Fabbrico, mentre il Terme Monticelli ha perso in casa contro la Vianese in uno scontro diretto per la salvezza. Ora i rossoblù si trovano ultimi in classifica mentre i biancazzurri sono piombati nella zona Play Out con 9 punti.

Sugli altri campi Baiso Secchia e Boretto hanno pareggiato per 0-0 rimanendo seconda e terza; vittoria contro il Guastalla del Montecchio che raggiunge a 17 punti il Boretto e la Riese che ieri ha perso in casa contro il Vezzano. Netto 3-0 della Scandianese Casalgrandese sul Luzzara, mentre il Brescello ha subito un gol in casa dal Castellarano.