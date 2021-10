Promozione, Girone A: Noceto ancora bloccato, Fornovo in grande condizione

Rimane al comando del Girone A di Promozione la Bobbiese che fa cinque vittorie in cinque partite vincendo per 4-0 in casa della Viarolese che rimane ferma ad un punto, penultima in classifica davanti solo al Vigolo Marchese che ha perso ieri per 3-1 contro l’Alsenese. Quest’ultima rimane al secondo posto in classifica in solitaria dal momento che il Castellana Fontana non è andato oltre il pareggio in casa contro un Tonnotto San Secondo che rimane nelle zone basse della classifica con noi cinque punti.

Vittoria importante per Il Cervo che si porta appena fuori dalla zona Play Out conquistando per la prima volta in questo campionato il bottino pieno in casa della Gotico Garibaldina, ferma a sette punti a metà classifica. Si conferma in ottima condizione il Futura Fornovo Medesano che raggiunge il Noceto a dieci punti al quarto posto in classifica grazie alla miglior difesa del campionato, con un solo gol subito in cinque gare, vincendo ieri per 4-0 contro il Fiore Pallavicino che rimane terzultimo a tre punti.

Vince il Carignano che si apposta alle spalle delle prime con nove punti grazie all’1-0 in casa della Pontenurese, mentre passa un momento di difficoltà il Noceto che esce sconfitto dal derby contro la Langhiranese nell’anticipo del sabato; i grigiorossi si portano con questi insperati tre punti verso la metà della classifica.