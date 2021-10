Promozione, Girone B: risultato importante per i biancoazzurri, Sorbolo sconfitto dal Baiso

Si tira fuori dai guai il Terme Monticelli che dopo aver vinto il derby contro il Sorbolo, vince anche nella quinta giornata contro il Vezzano, raggiungendolo a sette punti a metà classifica. Va nei guai invece il Sorbolo che perde in casa del Baiso Secchia per 2-1 e si ritrova a quattro punti in zona Play Out, sorpassato dal Brescello che ha vinto per 3-1 col Luzzara.

Conquista i primi punti il Guastalla che vince contro il Fabbrico che si fa raggiungere in testa alla classifica dal Baiso Secchia e dalla Riese che batte per 2-1 la Scandianese Casalgrandese. Rimane al pari del Sorbolo invece la Vianese che perde in trasferta a Montecchio per 2-0, ancora fermo a sei punti anche il Castellarano dopo la sconfitta casalinga per mano del Boretto che sale in zona Play Off al pari della Scandianese Casalgrandese.