Coppa Italia 'Maurizio Minetti': quattro parmensi vanno agli ottavi di finale

Continua il momento magico del Salsomaggiore che continua la sua strada in Coppa Italia: questa sera i gialloblù hanno vinto il derby in caso del Carignano per 3-1 eliminando così i giallorossi. Brutta caduta del Fornovo Medesano che ne prende cinque in casa dalla Fidentina e lascia la Coppa in favore della squadra parmense di Eccellenza che andrà a disputare gli ottavi di finale il 3 novembre. Passa il turno alla grande anche il Colorno che in casa della Gotico Garibaldina non subisce gol e ne segna addirittura sette con le doppiette di Martinez e di Malivojevic e i gol di Traore, Vincenzi e Valim. Giocherà gli ottavi di finale anche il Tonnotto San Secondo che ha vinto di misura in casa contro il Rolo grazie al gol di Pescosta.