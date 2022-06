Ritiro a Pejo, due amichevoli, una contro la Samp il 16 luglio

Comincia la stagione crociata 2022-23. E comincia con un appuntamento imperdibile: l’amichevole contro la Sampdoria. Si giocherà sabato 16 luglio, alle ore 17:00, al Centro Sportivo di Ponte di Legno (Bs). Ma per le tifose e i tifosi crociati che vorranno seguire la squadra, il ritiro comincerà molto prima. Il programma prevede che il 4-5 luglio si terrà un pre-raduno con sedute di allenamento nel Centro Sportivo di Collecchio, la partenza per il ritiro ufficiale di Pejo è prevista nella giornata di mercoledì 6 luglio, quando, nel pomeriggio, si sosterrà anche la prima seduta nel Centro Sportivo di Celledizzo. E il primo appuntamento per vedere impegnata la squadra di Fabio Pecchia sarà un’occasione “tutta crociata”: domenica 10 luglio (ore 17:30), il primo appuntamento in famiglia fra il Parma A contro il Parma B.

IL PROGRAMMA – RITIRO UFFICIALE (PEJO 2022)