Rolo - Borgo San Donnino 1 - 2 | Doppietta di Delporto su rigore

Il Borgo San Donnino risponde alla Virtus Castelfranco e va a vincere in casa del Rolo mantenendo così la vetta solitaria della classifica del Girone A di Eccellenza. Non è però una passeggiata e subito Monteverdi deve opporsi a due belle iniziative di Binini e Puglisi. Al 13’ ci prova invece Caniparoli a portare avanti i borghigiani, ma nonostante sia indisturbato in area, non riesce a sorprendere Grigoli.

Al 35’ poi l’arbitro vede un fallo di mano di Billone in area e indica il dischetto: dagli undici metri va Puglisi che porta avanti i reggiani. Nella ripresa il Rolo riparte forte e determinato a portare a casa la partita provando subito a chiuderla. Al 53’ ancora Monteverdi fondamentale su una conclusione di Binini, poi al 59’ cambia il risultato. Delporto viene atterrato in area da Grigoli e anche in questo caso è calcio di rigore: sul dischetto va lo stesso Delporto che non sbaglia ed è 1-1.

Nell’ultimo quarto d’ora il match diventa molto nervoso, entrambe le squadre vogliono portare a casa il bottino pieno. Il Rolo colpisce una traversa con un bel pallonetto di Lari, ma a spuntarla è il Borgo San Donnino che conquista un altro rigore quando Rossi viene atterrato in area: sul dischetto va ancora Delporto che fa doppietta e regala i tre punti ai suoi.