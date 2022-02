Rolo - Colorno 0 - 4 | Gialloverdi in testa alla classifica in attesa degli altri recuperi

Passa momentaneamente in testa alla classifica del Girone A di Eccellenza il Colorno che non si ferma più e rifila un poker a domicilio al Rolo che invece scivola sempre più giù in classifica dopo un avvio da capolista. I gialloverdi, che ora devono attendere gli altri recupero per sapere se la vetta è stata veramente conquistata, sono passati in vantaggio al 23’ su calcio di rigore con Malivojevic che lo aveva anche procurato.

Dopo quattro minuti i reggiani rimangono in inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato da Tosi per fallo da ultimo uomo. Il raddoppio dei parmensi arriva al 35’ con Ghirardi e il primo tempo si chiude sullo 0-2. Nella ripresa il Colorno controlla, poi al 77’ il Rolo rimane addirittura in nove per l’espulsione, sempre per fallo da ultimo uomo, di Nocerino, e all’82’ è ancora Malivojevic a segnare il tris che diventa poi poker all’87’ quando Altinier chiude definitivamente il risultato.