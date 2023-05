Rolo - Colorno 3 - 4 | I gialloverdi rimontano e chiudono al meglio

Non si sono risparmiate Rolo e Colorno nell’ultima giornata della stagione, nonostante non ci fossero più obiettivi per entrambe. Il match è stato ricco di emozioni e di gol ed è terminato 3-4. Al 3’ i reggiani erano già in vantaggio con al rete di Fiocchi che ha poi raddoppiato con una doppietta personale al 44’. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0.

Nella ripresa grande reazione dei gigalloverdi che al 50’ hanno riaperto il match con De Luca, pareggiando poi al 65’ con Altinier. E’ stato poi il solito Malivojevic a ribaltare il risultato al 69’ e all’80’ è arrivato il poker di Diaw. Ha provato a ribattere il Rolo all’82’ con Napoli, ma la rimonta è finita così. Il Colorno ha chiuso così con una vittoria e il quinto posto assoluto.