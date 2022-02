Rolo - Felino 0 - 0 | Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Apolloni

Secondo pareggio consecutivo per il Felino, ancora una volta a reti inviolate e ancora una volta contro una big del campionato che stava vivendo un momento di grave difficoltà. Dopo aver conquistato un punto in casa del Nibbiano&Valtidone, oggi i rossoblù hanno diviso la posta in gioco con il Rolo.

La classifica fa ancora paura e per lasciare ultime posizioni serve molto di più, ma il cammino intrapreso con mister Apolloni sembra quello giusto per poter sperare di arrivare in buona posizione nella ormai alta probabilità di andare a giocare i play out. Il match contro i reggiani è stato acceso, cona varie occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a scardinare la difesa avversaria, chiudendo con uno 0-0.