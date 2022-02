Rolo - Fidentina 0 - 4 | Giornata da incorniciare per i granata

Partita a senso unico sul campo della seconda in classifica dove la Fidentina ha dominato il primo tempo e messo a segno un bel poker, sbagliando anche un rigore nel finale. A mettere la partita sulla retta via per i parmensi è stato Viani al 3’ su rigore, poi al quarto d’ora gli ospiti erano già avanti di due reti grazie a Pasaro che ha messo a segno un gol al 16’.

Prima di andare negli spogliatoi è arrivato anche il tris per la squadra di Parma, con un’autorete di Ricaldone che ha chiuso i giochi. Appena rientrata in campo la Fidentina ha messo a segno il gol del poker con Elhani, controllando poi il match fino alla fine. Poteva finire anche in goleada, ma all’80’ Bruschi ha sbagliato un rigore per gli ospiti, lasciando comunque il Rolo tramortito.