Rolo - Fidentina 2 - 1 | I granata si fanno rimontare nella ripresa

Niente da fare per la Fidentina che non riesce a uscire dalla zona rossa della classifica e perde in casa del Rolo. I granata sembrano in giornata e passano in vantaggio al 17’ con il solito El Hani giocando un buon primo tempo, alla pari con la squadra di casa. Nella ripresa però Maletti sale in cattedra e nel giro di sei minuti, tra il 23’ e il 29’, segna una doppietta che decide l’incontro in favore dei reggiani, stabili a metà classifica.