Rolo - Piccardo Traversetolo 2 - 1 | Gialloneri rimaneggiati perdono anche a Rolo

Ancora una sconfitta per la Piccardo Traversetolo che deve giocare con una formazione rimaneggiata a causa di tanti infortuni e squalifiche. A Rolo il match termina 2-1 per i padroni di casa che al 6’ sono passati già in vantaggio con la rete di Fiocchi che approfitta di un’indecisione difensiva dei gialloneri e completamente solo può trafiggere Broccoli.

La reazione però arriva in fretta e al 13’ Boselli viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Notari che non sbaglia e spiazza Grigoli. Ora la Piccardo comincia a crederci e prova a ribaltare il risultato con Zuccoli di testa poi con Lorusso su punizione, ma il pallone non entra. Sullo scadere del primo tempo Boselli si trova in ottima posizione per cercare la rete, ma il salvataggio di Budriesi in corner è miracoloso.

Nel primo minuto della ripresa, su rimessa laterale, nascono una serie di contrasti nell’area della Piccardo e l’arbitro vede un fallo da rigore: sul dischetto si presenta Lari che riporta in vantaggio i reggiani. Nonostante questo la Piccardo prova a reagire e gioca un buon secondo tempo, ma senza trovare la rete.