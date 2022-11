Salsomaggiore - Aglianese 1 - 3 | Sempre più ultimi i termali

Arriva la quinta sconfitta consecutiva per il Salsomaggiore che in casa cade contro l’Aglianese e rimane ultimo in classifica. Al 24’ gli ospiti sono passati in vantaggio con Torrini di testa, bravo a saltare più in alto di tutti. Solo quattro minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Konate, ancora di testa su spizzata di Torrini. Il primo tempo si chiude già con il risultato in cassaforte per l’Aglianese che non rischia praticamente nulla per i primi 45’.

Nella ripresa arriva subito anche il tris: al 51’ Mariani, ancora di testa, indirizza il pallone verso la porta, Galletti lo smanaccia, ma non riesce ad evitare la terza rete degli ospiti. Il Salso prova ad approfittare del fatto che gli avversari calano un po’ il ritmo e all’84’ accorcia le distanze con De Sagastizabal che, completamente solo in area, calcia in rete un suggerimento di Soumahoro, ma è troppo tardi per recuperarla.