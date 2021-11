Salsomaggiore - Arcetana 2 - 2 | Un tempo a testa nell'anticipo del sabato

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

Pareggio che non cambia la classifica a nessuna delle due tra Salsomaggiore e Arcetana che rimangono appaiate a 15 punti a metà classifica. Il match, terminato 2-2, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 39’ con Campaore e raddoppiare solo quattro minuti più tardi con Morigoni. I reggiani sono entrati aggressivi nella ripresa e dopo pochi secondi dal ritorno in campo dallo spogliatoio hanno accorciato le distanze con Greco, trovando poi il definitivo pareggio al 59’ con Leoncelli.