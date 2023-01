Salsomaggiore - Bagnolese 0 - 2 | Buona partita dei gialloblù, ma non basta

Torna alla sconfitta il Salsomaggiore che gioca una buona gara, ma non trova la rete, mentre gli avversari cinici ne mettono a segno due. Non è la prima volta in stagione che i termali creano tanto e rimangono poi col cerino. E’ la Bagnolese a costruire la prima azione importante che non porta però grandi pericoli. Poi ci prova la squadra parmense prima con Orlandi di testa e poi con Bernasconi su punizione, ma senza trovare la rete.

A passare in vantaggio alla prima vera occasione allora sono gli ospiti al 31’: sugli sviluppi di un corner, Cocconi approfitta di una mischia in area per incornare e sbloccare il risultato. Al 38’ occasione simile per il Salso che però spreca con Fortunati. Nella ripresa arriva subito il raddoppio degli ospiti che al 48’ si fanno trovare con Pio Ferrara completamente libero in area e bravo calciare un preciso diagonale che batte Frattini.

Reagisce comunque la squadra di casa che va vicinissima alla rete con Bernasconi, ma prima colpisce un palo pieno, poi trova una gran parata di Auregli, su cui poi Morigoni non riesce ad arrivare. Termina così sullo 0-2 l’ennesima domenica nera per la squadra parmense.