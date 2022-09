Salsomaggiore - Carpi 2 - 2 | Termali spreconi si fanno riacciuffare nel finale

Pareggio stretto per il Salsomaggiore che parte bene contro un Carpi non irresistibile. Dopo mezzora di gioco i termali sono già sul 2-0 con Berti che approfitta di una indecisione tra Calanca per Balducci, ruba palla e al 10’ porta avanti i suoi; dopo un quarto d’ora arriva il raddoppio con Morigoni che di destro mette in rete un corner calciato da Mingiano.

Il Carpi fatica e sembra che non riesca a trovare una reazione convincente, poi al 36’ Cicarevic calcia una gran botta da fuori e accorcia le distanze. Nella ripresa c’è praticamente solo il Carpi in campo, determinato a cercare il pareggio, ma il Salso si difende bene fino al 92’ quando Villa appena entrato trova la rete del sudato pareggio e guasta la festa ai gialloblù.