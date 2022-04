Salsomaggiore - Cittadella Vis Modena 0 - 1 | Chiudono con una sconfitta i termali

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

La squadra di Salmi ottiene i tre punti in casa del Salsomaggiore nell’ultima di campionato e vince il Girone A di Eccellenza, mentre il Colorno non va oltre il pareggio con la Modenese. Ora il Cittadella dovrà giocare i play off con le vincitrici degli altri due gironi, ovvero Corticella e Riccione, mentre il Salsomaggiore dovrà affrontare la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. La partita è combattuta con i modenesi che partono meglio, ma subiscono alcune incursioni dei termali, con Chiossi provvidenziale nel tenere la porta inviolata.

Cresce sempre di più col tempo il Citta crea tante occasioni, senza però riuscire a finalizzarle. Ad andare vicino al gol è ancora il Salsomaggiore nel finale di primo tempo quando Orlandi calcia dalla distanza e sfiora la porta. Nella ripresa è invece Napoli a sfiorare la rete con un colpo di tacco, ma a decidere l’incontro finale è Notari al 54’ su calcio di rigore. Poco dopo ancora Notari sfiora il raddoppio colpendo in pieno l’incrocio dei pali. Compiani cerca il pareggio per il Salso, ma la palla termina ancora fuori di pochissimo. Termina così 0-1 la sfida del ‘Francani’.