Salsomaggiore - Colorno 0 - 0 | Pareggio giusto nel recupero di Eccellenza

Comincia con grande vivacità il derby tra Salsomaggiore e Colorno che promettono di dare vita ad una partita divertente e ricca di emozioni. Alla fine ne uscirà solo un pareggio a reti inviolate, anche a causa del freddo intenso che ha condizionato la seconda parte di gara. Partono bene i padroni di casa che si fanno vedere da Giaroli fin dai primi minuti impegnandolo in un paio di occasioni.

Gli ospiti cercano poi di prendere in mano il gioco puntando su un possesso palla veloce, ma non riescono a creare l’occasione giusta per arrivare al tiro fino al 38’ quando Arati impegna Spanu in una bella parata con la palla deviata sul palo. Nella ripresa è il Salsomaggiore a provare a spingere per cercare la vittoria, ma il Colorno fa buona guardia pur rinunciando un po’ all’impeto offensivo. Termina così a reti inviolate il recupero della quattordicesima giornata.