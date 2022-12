Salsomaggiore - Corticella 0 - 4 | Ancora una sconfitta per i gialloblù

Notte senza fine per il Salsomaggiore che in casa prende quattro reti dal Corticella. I gialloblù rimangono in inferiorità numerica già al 19’ quando viene espulso Fortunati. Provano comunque a farsi vedere in attacco i padroni di casa, ma al 33’ Campagna porta in vantaggio gli ospiti con un tunnel a Galletti.

Cinque minuti dopo arriva la doppietta per il giocatore del Corticella che di testa può tirare completamente solo. Prova a reagire la squadra salsese ad inizio ripresa, ma sono ancora gli ospiti a segnare al 73’ con Oubakent e a chiudere definitivamente il risultato al 79’ con Menarini.