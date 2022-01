Coppa Italia 'Minetti', Salsomaggiore - Corticella 4 - 1: i gialloblù volano in finale

E’ una grande giornata per il Salsomaggiore che vince contro la capolista del Girone B di Eccellenza, il Corticella, e vola in finale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’. La prima semifinale è stata giocata oggi dopo un primo rinvio, mentre Libertas Castel San Pietro-Fabbrico non si è ancora giocata e non si sa ancora la data, quindi si dovrà attendere per conoscere l’avversaria dei parmensi nella finalissima del torneo.

La partita tra Salso e Corticella è stata aperta fino all’ultimo, poi nel finale i parmensi hanno messo il turbo e l’hanno chiusa con un poker. A sbloccare la partita è stato Orlandi al 41’, dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa poi Cissè ha allungato raddoppiando al 58’, ma al 76’ Negri ha accorciato le distanze facendo tremare i gialloblù di Parma. Questi ultimi però non si sono scomposti e all’84’ hanno chiuso la pratica con Pellegrini che al 90’ ha segnato anche la doppietta personale e il poker per il Salsomaggiore.