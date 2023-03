Salsomaggiore - Fanfulla 0 - 3 | Ancora una domenica nera per i gialloblù

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

Continua la serie di sconfitte del Salsomaggiore che in casa cade ancora, questa volta contro un Fanfulla che arrivava da un momento di difficoltà. Gli ospiti partono più forte e al 9’ trovano la rete del vantaggio con De Angelis che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prova a farsi vedere la squadra di casa con Berti e Fortunati, ma a segnare è ancora il Fanfulla che al 22’ raddoppia con Cabri che ancora di testa su calcio d’angolo mette la palla in rete.

Rischia ancora qualcosa il Salso nel finale di primo tempo, poi nella ripresa gli uomini di Bonini sembrano poter provare a riaprire la partita, in particolare con un paio di tiri da fuori di Turrà e Djibril. I gialloblù meriterebbero ora la rete, ma sono troppo imprecisi e nei minuti di recupero arriva anche la terza rete per gli ospiti con Napoli che si trova un’autostrada davanti e viene servito da Bignami in mezzo all’area, tira e chiude con il 3-0 finale.