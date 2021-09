Continua il momento magico del Salsomaggiore che vince ancora in campionato nel derby contro il Felino. A decidere il risultato è il gol al 33’ del primo tempo di Pellegrini che regala altri tre punti ai gialloblù. Il Felino prova a reagire, ma non riesce a trovare la via del gol e subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Sono ancora imbattuti invece i ragazzi del Salsomaggiore che hanno vinto anche in Coppa mercoledì contro la Piccardo staccando il tagliando per i sedicesimi di finale.