Salsomaggiore - Fidentina 1 - 1 | Derby acceso e ricco di occasioni, pareggia Visconti su rigore

Partita combattuta e piena di occasioni tra Salsomaggiore e Fidentina che danno vita ad un derby divertente. I padroni di casa hanno creato almeno quattro palle gol limpide, mentre gli ospiti hanno fallite due occasioni clamorose una su punizione ed una su calcio dalla distanza. A passare in vantaggio è stato il Salsomaggiore con Habachi che ha ribadito in rete una respinta di Pieretti al 31'. Il pareggio è arrivato al 43' quando è stato fischiato un rigore per la Fidentina, trasformato da Visconti che ha spiazzato Spanu. Pareggio tutto sommato giusto, anche se gli uomini di Montanini nel finale hanno chiesto tre rigori non concessi dall'arbitro.