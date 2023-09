Salsomaggiore - Fidentina 3 - 0 | Non c'è storia al 'Francani'

Primo derby parmense della stagione di Eccellenza vinto con un netto 3-0 dalla neoretrocessa Salsomaggiore che comincia nel migliore dei modi dopo la terribile stagione passata in Serie D. A rimetterci è la Fidentina che passa subito in svantaggio e poi non riesce a replicare.

Al 6’ infatti è Furlotti a ad aprire le danze e a mettere in chiaro come andrà il resto della partita. Il primo tempo rimane comunque in equilibrio, poi al 54’ Orlandi raddoppia e di fatto chiude la contesa, anche se all’85’ c’è tempo anche per la rete del 3-0 siglata da Yener.