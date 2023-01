Salsomaggiore - Forlì 0 - 3 | Parte male il 2023 dei gialloblù

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

Ricomincia con una sconfitta il Salsomaggiore che non riesce a trovare la sua dimensione nel campionato di Serie D. Al ‘Francani’ passa il Forlì dopo un primo tempo avaro di emozioni e una ripresa in cui gli ospiti creano tre occasioni per tre reti. La prima vera palla gol della partita arriva solo al 42’ quando il Forlì scheggia la traversa con un tiro di Pari.

Nella ripresa arriva quasi subito il vantaggio degli ospiti che al 49’ passano con Maini che di testa insacca un corner battuto da Scalini. Il raddoppio è nell’aria e al 70’ è Pari a chiudere di fatto il match mettendo in rete un bel cross di Rrapaj dopo un’azione in contropiede. Il tris arriva poi all’87’ con Varriale che entra senza resistenza in area e di destro batte ancora Frattini.