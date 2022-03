Coppa Italia Eccellenza, Salsomaggiore - Fossombrone 0 - 1: tre espulsi tra i gialloblù

Esce sconfitto dalla gara di andata dei quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza il Salsomaggiore che risente di alcune decisioni arbitrali piuttosto severe. Se nel primo tempo non succede quasi nulla, la ripresa è un continuo colpo di scena, purtroppo in negativo per i gialloblù che partono con la prima espulsione al 48’ quando Cissè viene ammonito per la seconda volta dopo aver chiesto un calcio di rigore e i parmensi rimangono in dieci.

E’ solo il 60’ quando il Salso rimane in nove per l’espulsione di Morigoni che commette un fallo di mano plateale per evitare un gol praticamente fatto ed è anche rigore per il Fossombrone che va a segno con Conti e questa rete varrà la vittoria per i marchigiani. Al 78’ i padroni di casa sono costretti a giocare addirittura in otto per l’espulsione di Compiani, ancora per somma di ammonizioni, ma non succederà più niente di rilevante per quanto riguarda il risultato. Mercoledì prossimo i gialloblù saranno chiamati a ribaltare il risultato in casa del Fossombrone per poter accedere alle semifinali.