Salsomaggiore - Giana Erminio 0 - 1 | I lombardi dominano al 'Francani'

Sconfitta di misura del Salsomaggiore nel primo turno infrasettimanale del Girone D di Serie D. Ad avere la meglio al ‘Francani’ è la Giana Erminio che domina per tutto il primo tempo e pressa con costanza la difesa gialloblù che regge bene fino al 42’ quando un pallone perso indisimpegno costringe Brunani al fallo in area su Lamesta lanciato a rete. Per l’arbitro è rigore e sul dischetto Perico non sbaglia calciando dove Agazzi non può arrivare. Ad inizio ripresa il Salso prova la reazione senza impensierire veramente gli ospiti, poi è di nuovo la Giana Erminio a prendere il controllo del gioco e la partita si chiude sullo 0-1.