Salsomaggiore - Lentigione 0 - 2 | Ancora una sconfitta al 'Francani'

Ancora una sconfitta per il Salsomaggiore tra le mura di casa. Al ‘Francani’ arriva il Lentigione che passa per 2-0 lasciando così i gialloblù sempre più ultimi del Girone D di Serie D e molto vicini ormai alla retrocessione. Tutto succede in due minuti: al 39’ Formato mette a segno la rete del vantaggio e al 40’ trova la doppietta personale per il 2-0 finale. Il Salso come al solito prova a mettere in difficoltà gli avversari, ma il risultato non arriva.