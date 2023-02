Salsomaggiore - Mezzolara 0 - 1 | Buona prova dei gialloblù che non trovano la rete del pari

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

Torna alla sconfitta il Salsomaggiore che al ‘Francani’ disputa una buona partita, ma viene punito da una rete segnata al quarto d’ora dal Mezzolara. Parte bene la squadra di casa che crea una buona occasione con Morigoni appostato sul secondo palo che tenta un cross sventato però dalla difesa ospite.

Prende campo allora la squadra ospite che al 15’ passa in vantaggio con Bovo: cross dalla sinistra per il difensore che di testa la mette dentro e fa 1-0. I bolognesi cercano di chiudere il risultato prima dell’intervallo senza però riuscire a mettere a segno le occasioni create. Nella ripresa parte meglio il Salsomaggiore che al primo minuto segna direttamente da corner con Fortunati, ma il gol viene annullato per un fallo sul portiere.

Continua a spingere alla ricerca del pari la squadra salsese che va di nuovo vicino al gol con Fortunati dalla bandierina, ma questa volta Malagoli para. Pressing finale disperato per i gialloblù che non riescono però a trovare il meritato pareggio e termina 1-0 per il Mezzolara.