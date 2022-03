Salsomaggiore - Modenese 4 - 1 | Poker del Salso contro i gialloblù modenesi

Grande vittoria per il Salsomaggiore che in casa cala un poker contro la Modenese e a nulla serve la rete firmata a inizio ripresa da Capasso. Parte a ritmi blandi il match tra due squadre che hanno ormai poco da chiedere alla classifica, poi al 28’ arriva il vantaggio dei termali quando Andolina va al contatto con un avversario in area e per l’arbitro è rigore: sul dischetto va Berti che non sbaglia. Passano poi dieci minuti esatti e il Salso raddoppi con Nsingi che si libera in area e di destro batte Iattoni.

All’inizio della ripresa i neo entrato Capasso riesce a deviare in rete un bel corner tirato dalla Modenese. Sembra poter cominciare la rimonta, ma al 60’ Cisse a chiudere la partita con la rete del 3-1 segnata al termine di un bel contropiede. All’83’ arriva poi la quarta rete per i parmensi con Pellegrini che a porta vuota la insacca di testa.